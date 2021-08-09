بعد 36 عاما.. «رشوان»: مازلت على تواصل مع بطل اليابان وببعتله رسائل

كشف محمد رشوان، أسطورة الجودو المصري، الحاصل على فضية أولمبياد لوس أنجلوس 1984، والحاصل على جائزة اليونسكو للعب النظيف، بعد رفضه استغلال إصابة منافسه الياباني بالمباراة النهائية وتعمد الابتعاد عن قدمه المصابة طوال المباراة، أنه مازال على تواصل دائم ومستمر مع بطل اليابان الذي واجهه بتلك المباراة، قائلا: «لسه باعتله من يومين رسالة تهنئة على الميداليات الذهب اللي حصدتهم اليابان بأولمبياد طوكيو، ورد عليا النهارده قالي متشكر على رسالتك».

وأوضح «رشوان»، خلال استضافته الأحد، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، أن منافسه الياباني بتلك المباراة يشغل حاليا منصب رئيس اتحاد الجودو بالإضافة إلى رئاسته اللجنة الأولمبية باليابان كما أنه عضو باللجنة الأولمبية الدولية، معربا أنه يتمنى له كل الخير، ومضيفا: «ما شاء الله واخد وضعه أوي».

وأشار أسطورة الجودو المصري، إلى أن اتحاد الجودو تحت رئاسة منافسه الياباني يسير بخطوات جيدة وناجحة للغاية، والدليل حصد اليابان 9 ميداليات ذهبية بالجودو خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، كاشفا أنها المرة الأولى التي يضمن الجودو فيها لليابان كل هذا العدد من الميداليات الذهبية.

وأردف أن حصد اليابان 9 ميداليات ذهبية بالجودو من أصل 15 ميدالية نافسوا عليها أمر جيد للغاية وإنجاز لم يكن متوقعا بالأساس.

ونبه أن اللاعبين المصريين ينقصهم أمورا كثيرة حتى يصلوا إلى نفس المستوى وحجم هذه الإنجازات على مستوى الجودو، موضحا أنه يجب أولا أن تعمل على توسيع قاعدة الممارسين لتلك الرياضة، حتى تنتج عددا كبيرا من اللاعبين واللاعبات المتقاربين في المستوى، بالإضافة إلى أن هذا العمل يحتاج إلى الكثير من الأمور التنظيمية والإدارية التي تصنع بطلا في النهاية.