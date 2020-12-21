«الشباب والرياضة» تختار محمد رشوان سفيراً لها بالمحافل الرياضية

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اختيار النجم محمد رشوان بطل مصر والعالم في الجودو الأسبق، سفيراً للوزارة لدى المحافل والبطولات الرياضية المقبلة.

وأضاف صبحي، في تصريحات له اليوم، أن محمد رشوان بطل قومي يعرفه العالم أجمع، ولن ينساه أبداً، لتاريخه العالمي الكبير في لعبة الجودو.

وأشار إلى أن اختيار «رشوان» سيكون نواة بداية لفكر جديد ومتواصل لوزارة الشباب والرياضة، نحو الاستعانة بنجوم الرياضة في الألعاب الفردية، ليكونوا سفراء للوزارة في المحافل.

جاء ذلك على هامش تنظيم الوزارة لأولمبياد المحافظات الحدودية، في نسختها الثانية بمدينة شرم الشيخ.

20 مليون شاب عدد المستفيدين من برامج الوزارة

وتابع أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالدور المجتمعي من خلال برامج وأنشطة استفاد منها ما يقرب 20 مليون شاب وشابة في جميع المحافظات، فضلا عن التوسع في إنشاء المدن الشبابية والرياضية الكبيرة، كإحدى الوسائل والأدوات التي تستخدمها الوزارة ممثلة للحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة قد شهد أمس الندوة التثقيفية الأولى لـ«مبادرة مصر بلا غرقى»، التي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. وأشار صبحى خلال كلمته إلى أن المبادرة أخذت اهتماماً كبيراً جداً من القيادة السياسية، وبتوجيه رئاسي بأن يشارك كل القيادات التنفيذية لمنع هذه الظاهرة على سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تستهدف توعية وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ المختلفة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة، لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن، وتعليمه بمهارات الإنقاذ الأساسية فى مختلف المحافظات.