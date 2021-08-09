«طالبان»: لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار مع الحكومة الأفغانية

قالت حركة «طالبان» الأفغانية، أمس الأحد، إنه لم يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار مع الحكومة الأفغانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

متحدث باسم الحركة يحذر من زيادة التدخل الأمريكي في أفغانستان

وأوضح متحدث باسم المكتب السياسي للحركة، في حوار تلفزيوني، أن الحكومة الأفغانية اختارت إعلان الحرب، محذرا من زيادة التدخل الأمريكي في أفغانستان.

وسيطر مقاتلو الحركة على عشرات المقاطعات والمعابر الحدودية في الأشهر الماضية وكثفوا الضغط على عدة عواصم إقليمية منها هرات في الغرب وقندهار في الجنوب مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

واكتسب هجوم «طالبان» زخما في الأيام الأخيرة بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستنهي مهمتها العسكرية في البلاد بحلول نهاية أغسطس الجاري.

وسيطرت «طالبان»، أمس الأحد، على مدينة تالقان الواقعة في ولاية تخار، لتكون بذلك ثالث عاصمة ولاية تسقط في قبضة الحركة خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وقال مصدر أمني، إنه تم الانسحاب من المدينة بعد ظهر أمس الأحد، على إثر فشل الحكومة في إرسال المساعدة، فيما أكد أحد قاطني المدينة: «شاهدنا قوات الأمن والمسؤولين يغادرون المدينة في قوافل».

وسيطرت حركة «طالبان»، على مدينة شبرجان عاصمة ولاية جوزجان، وقال نائب حاكم ولاية جوزجان قادر ماليا: «للأسف، سيطرت طالبان على مدينة شبرجان»، مضيفا، إن القوات الحكومية والمسؤولين فروا باتجاه المطار.

وكانت الحركة سيطرت في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة ولاية نيمروز.