طالبان تسيطر على ولايتين جديدتين في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم، أنها فرضت سيطرتها على ولاية نيمروز بجنوب غرب أفغانستان وولاية جوزجان بشمال البلاد.

وكتب متحدث باسم الحركة على «تويتر» أن عاصمة ولاية جوزجان، مدينة شبرجان، حيث كانت تجرى معارك مع القوات الحكومية، أصبحت تحت سيطرة الحركة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية منذ يوم أنه تم تطهير شبرجان من مقاتلي طالبان.

وأعلنت وسائل إعلام محلية سابقا استيلاء مقاتلي حركة طالبان على مدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز.

ويثير تقدم حركة طالبان الأفغانية نحو عدة مدن مخاوف مراقبين من عودة الحركة للسيطرة على كامل أفغانستان تقريبا كما كان الحال عام 1996 أي قبل 4 سنوات من تقريبا من الغزو الأمريكي لأفغانستان الذي أسقط حكم الحركة.