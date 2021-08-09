هيئة ليبية: انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بـ ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين في ليبيا، أمس الأحد، انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بمدينة ترهونة جنوب العاصمة «طرابلس»، وفقا لما ذكرته صحيفة «الوسط» الليبية.

وقالت الهيئة في بيان إنه بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة وبعد العثور على مقبرة جديدة انتشلت فرق الهيئة 10 جثث مجهولة الهوية.

وكانت الهيئة العامة للمفقودين في ليبيا، انتشلت في وقت سابق، عشرات الجثت من مناطق متفرقة في مدينة ترهونة والتي يعود اختفائها إلى فترة الحرب بداية من أبريل 2019.

من جانبها، قالت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في يونيو الماضي، إن اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة قد يُشكل دليلًا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأعربت بنسودا، عن قلقها البالغ إزاء استمرار الكشف عن مقابر جماعية في مدينة ترهونة وضواحيها، مؤكدة أن مكتبها تلقى معلومات موثوقة بشأن اكتشاف المقابر التي تضم رجالًا ونساءً وأطفالًا، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

وفي سياق آخر، وقعت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا «يوبام»، نتالينا تشيا، مع رئيس البعثة الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا «إيريني»، الأميرال فابيو أجوستيني، اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما، لمساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

وأوضحت البعثة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الهدف من الاتفاقية الجديدة في إطار الشراكة الدولية في مجال إدارة الحدود وإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، هو مساعدة السلطات الليبية في حماية الحدود البحرية والإقليمية.

وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا، مكلفة بالإسهام في جهود السلطات الليبية لتعطيل شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإرهاب.