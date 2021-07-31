وزير خارجية الجزائر: ليبيا تشهد إنجازات بالمقارنة مع المحن السابقة

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن الساحة الليبية تشهد تقدمًا وإنجازات كبيرة، مقارنة بكل المصائب والمحن التي مر بها الشعب الليبي الشقيق، وقد يكون الشعب الليبي وصل إلى مرحلة تتسم بانتفاضة القلوب والعقول والوعي بأن مستقبل ليبيا هو ملك لأبناء الشعب الليبي الشقيق، وأيضًا على دول الجوار مسؤولية تضامنية.

وأضاف «لعمامرة»، خلال مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية في قصر التحرير، أن مصر والجزائر عقدتا العزم على أن يضطلعا بمسؤوليتهما كاملة متكاملة تجاه الشعب الليبي، كما أن هناك إنجازات للحكومة الليبية الحالية التي يعترف بها ويتعامل معها الجميع، مثل افتتاح الطريق الساحلي، فضلًا عن مبادرات أخرى للحكومة.

وأشار وزير الخارجية الجزائري، إلى أنه يجب إجراء مصالحة وطنية حقيقية لاسترجاع الدولة الليبية لسيادتها الكاملة وتحقيق الاستقلال الوطني والوقوف بجانب الشرعبية الليبية من أجل خروج ليبيا من هذه الفترة المأساوية التي عاشها شعبها الشقيق، مؤكدًا وجود تنسيق بين مصر والجزائر وباقي دول الجوار بخصوص الأزمة الليبية قائم.

وتابع: «نخاطب أيضًا شركاء آخرين مهتمين بالشأن الليبي بشكل صريح، ونحن حريصون على دعم التطورات الإيجابية وفتح آفاق رحبة لتحقيق المزيد من التقدم».