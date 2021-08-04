رئيس التحرير

محمود مسلم

«شكري» يبحث هاتفيا مع نظيره الإيطالي تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس

كتب:

الوطن
07:07 م | الأربعاء 04 أغسطس 2021
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الإيطالي

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره الإيطالي

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2021، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، للتباحُث حول عدد من القضايا الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع في ليبيا وتونس، حيث أطلعه الوزير الإيطالي على مجمل نتائج زيارته الأخيرة إلي ليبيا، ولقاءاته مع مختلف الأطراف هناك.

ومن جانبه، أكد «شكري» أهمية الوفاء بخارطة الطريق المُعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن 2570 بشأن عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، مع الإعراب عن الترحيب بالخطوة التي جرى اتخاذها بفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته.

وجرى تناول تطورات المشهد التونسي، حيث أكد الوزير شكري أهمية دعم الاستقرار والتطلعات المشروعة للشعب هناك، مشدداً على تضامُن مصر مع كل الإجراءات المُتخَذة من قِبَل الرئيس قيس سعي٘د، بغية الاستجابة لآمال الشعب التونسي الشقيق، في إطار تحقيق إرادته الحرة، وبما يصون مؤسسات الدولة وتجاوُز الظرف الدقيق الحالي.

اقرأ المزيد:

الخارجية الإيطالية: بوسع رئيس النواب الليبي تقديم مساهمة لحل الأزمة

"الخارجية الإيطالية": نواصل العمل لإعادة المواطنين العالقين بالخارج

الخارجية الإيطالية: الوضع في ليبيا يشكل تهديدا إرهابيا لأوروبا

سامح شكري: مصر والجزائر تهتمان بالأزمة الليبية.. وتجمعنا روابط تاريخية

أبو الغيط يؤكد أهمية وقف التدخلات الأجنبية في ليبيا.. ويحذر من انفجار الأوضاع بفلسطين

روسيا والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع والتسوية السياسية في ليبيا