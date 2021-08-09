إطلاق نار في بنسلفانيا الأمريكية يسفر عن مقتل شخص واحد

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر بجروح، بعد ظهر أمس الأحد، جراء إطلاق نار وقع في ساحة انتظار مزدحمة تابعة لمتجر تارجت بولاية بنسلفانيا الواقعة شرق الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقال المدعي العام لمقاطعة نورثهامبتون، تيري هوك، لوسائل إعلام محلية إن شخصا مات وأصيب آخر وحالته مستقرة جراء إطلاق النار وقع حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في بلدة الناصرة السفلى، فيما لم يكشف عن هويات الضحايا.

تبادل إطلاق النار بين سيارتين على الأقل عقب مشادة كلامية في ساحة انتظار السيارات

وأشار هوك، إلى أنه تم تبادل إطلاق النار بين سيارتين على الأقل عقب مشادة كلامية في ساحة انتظار السيارات، موضحا أن الشرطة ما زالت في المراحل الأولية من تحقيقاتها.

وفي 21 إبريل الماضي، قالت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، إن شخصا قتل وأصيب آخر في سلسلة من عمليات إطلاق نار عشوائية داخل أحد المحال التجارية في ولاية بنسلفانيا.

وأوضح المدعي العام لمنطقة ليهاي، جيمس مارتن، أن رجلا أطلق النار على سائق شاحنة في بلدة ماكونجي، كما أصاب رجلا كان داخل سيارته في موقف للسيارات، مشيرا إلى أن الرجل نفسه أطلق النار على سيارة أخرى قبل أن يطلق النار خارج متجر واوا ومن بعدها أقدم على الانتحار.

وأضاف مارتن، في ذلك الوقت، أن السلطات الأمنية تحاول تحديد الدافع وراء إطلاق النار، مرجحا أن يكون عشوائيا.