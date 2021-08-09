إصابة 7 أشخاص بتسمم لتناولهم طعام فاسد بسوهاج

استقبل مستشفى أخميم المركزي بسوهاج، 7 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بتسمم غذائي عقب تناولهم طعام منزلي فاسد، تم حجزهم تحت الملاحظة بقسمي «الباطنة والأطفال»، وتقديم الإسعافات اللازمة.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود إشارة من مستشفي أخميم المركزي بوصول كل من «علي.ا.ع»، 66 عامًا، بالمعاش، وزوجته «صابره.ع.ع»، 60 عامًا، و«أميرة.م.ر»، 27 عامًا، ربة منزل، و«منى.ع.ب»، 35 عامًا، ربة منزل، و«عبد الرحمن.ع.ع»، 12 عامًا، تلميذ، و«وعد.ع.ع»، 4 سنوات، و«مريم.ع.ع»، 3 سنوات، يقيمون بناحية دائرة مركز أخميم، مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر، إثر تناول طعام فاسد.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال من الأول حتى الرابعة قرروا حدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام منزلي فاسد، ونفوا الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.