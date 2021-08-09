«القابضة للمياه» تطلق «كل نقطة بتفرق» لترشيد الاستخدام بـ«الرسم»

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مسابقة الرسم «كل نقطة بتفرق» لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها، من خلال أفضل رسم أو تصميم بوستر، يهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وتبني حلول وأفكار مبتكرة لتجنب الإسراف أو الإهدار فيها.

شروط «كل نقطة بتفرق» لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها

وأعلنت الشركة في بيان عنها اليوم، أنّ المسابقة تستهدف الفئة العمرية من سن 8 إلى 13 عاما (مواليد 2008 - 2013)، على أن يكون المتسابق أو ولي أمره من متابعي صفحة فيس بوك «كل نقطة بتفرق» www.facebook.com/kolno2tabtfre2، وأن يصمم المتسابق أو يرسم بنفسه دون التقليد المباشر لفكرة محددة، وإضافة توقيع صاحب الرسمة.

نشر أفضل اللوحات لـ«كل نقطة بتفرق» لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها

وتابعت الشركة، أنّه عقب اختيار ونشر أفضل اللوحات والتصميمات للمتسابقين المؤهلين للمرحلة الثانية، سيتم الاستفتاء على أفضل رسمة أو تصميم على صفحة «كل نقطة بتفرق»، وتوفر الشركة القابضة من جانبها معلومات عن الحفاظ على المياه، من خلال منشورات تهدف لتوفير المعلومات المطلوبة في شكل مبسط، لضمان وصول تعريف الأطفال الراغبين في الاشتراك في المسابقة بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

التسجيل وإرسال الأعمال للمشاركة في «كل نقطة بتفرق»

ودعت الشركة عبر صفحة «كل نقطة بتفرق»، الموهوبين في الفئة العمرية المستهدفة، بالمشاركة والتسجيل في المسابقة عبر الرابط https://www.hcww.com.eg/hcww-art-competition-form-2021/، مع استقبال الأعمال على مدار 3 أسابيع من تاريخ إطلاق المسابقة في 8 أغسطس الحالي، وآخر موعد لإرسال الرسومات والتقدم للمسابقة يوم الأحد 29 أغسطس 2021.

تفاصيل ومعلومات المسابقة

ونشرت الشركة عبر صفحة «كل نقطة بتفرق»، رابط يحتوى المعلومات التفصيلية عن المسابقة https://www.hcww.com.eg/art-competition.