أسعار الفائدة في 8 بنوك.. «الأهلي» و«المصرف المتحد» الأعلى

فى قرار متوقع، ثبتت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، قبل أيام، سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة السادسة على التوالي على مدار 8 أشهر، عند 8.25٪ للإيداع، و9.25٪ للإقراض، و8.75٪ سعر الائتمان والخصم.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وأرجع البنك المركزي، تثبيت سعر الفائدة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاعًا طفيفًا، ليسجل 4.9٪ في يونيو 2021 مقارنة بـ4.8٪ في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.

وفى هذا التقرير ترصد «الوطن»، أسعار الفائدة في البنوك المصرية، وتحديداً في 8 بنوك تعمل فى السوق المصرى.

أسعار الفائدة فى البنوك المصرية

1- أسعار الفائدة في البنك الأهلي:

يصدر البنك الأهلي شهادة الادخار البلاتينية وآجالها 3 سنوات بنسبة الفائدة 11% سنويًا، ويُصرف العائد شهريًا.

2- أسعار الفائدة في البنك الزراعي المصري:

يبيع البنك الزراعي المصري شهاد الحصاد ذات آجال 3 سنوات بفائدة سنوية 11%، ويُصرف العائد شهريًا.

3- أسعار الفائدة في بنك مصر:

يبيع البنك شهادة القمة الثلاثية، ويبلغ العائد السنوي 11%، ويُصرف شهريًا لمدة 3 سنوات.

4- أسعار الفائدة في البنك العقاري المصري العربي:

يبيع شهادة بآجال 3 سنوات بسعر فائدة تتراوح بين 11.25% سنويًا للعائد ربع سنوي، و11% سنويًا للعائد الشهري.

5- أسعار الفائدة في المصرف المتحد:

يبيع شهادة بآجال 3 سنوات بسعر فائدة تتراوح بين 11.25% سنويًا للعائد ربع سنوي، و11% سنويًا للعائد الشهري.

6- أسعار الفائدة في بنك التعمير والإسكان:

يقدم شهادة التعمير 3 سنوات بعائد يصل إلى 11.25% لدورية العائد نصف سنوي، و11% لدورية العائد ربع سنوي، و10.75% لدورية العائد الشهري.

7- أسعار الفائدة في بنك القاهرة:

يقدم شهادة بآجال 3 سنوات بفائدة 10.75% سنويًا على دورية العائد ربع سنوي، و10.25% سنويًا على دورية العائد الشهري.

8- أسعار الفائدة في بنك CIB

يقدم شهادة الادخار لآجال 3 سنوات للعائد الثابت، تتراوح الفائدة السنوية بين 10% يصرف العائد كل 6 شهور، و9.75% يصرف العائد كل 3 شهور، و9.5% يصرف العائد كل شهر.