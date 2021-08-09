سعر اليورو اليوم الاثنين 9-8-2021 في البنوك المصرية

اهتمام كبير يوليه المواطنين لمتابعة سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت اليوم الاثنين، في مصر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، نحو 18.35 للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي، 18.39 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cib، بنحو 18.39 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.37 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.