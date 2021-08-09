معامل «جامعة القاهرة» جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاستعداد مبكرًا بمعامل تنسيق الجامعة في مقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي بعد ظهور النتائج، لتسجيل رغباتهم إلكترونيا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة طوال فترة التنسيق.

«الخشت»: 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت لتسجيل الرغبات

وقال «الخشت» إنه تم تجهيز المعامل لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مؤكدا أنه وضعت خطة احترازية هذا العام لتنظيم عملية التسجيل داخل وخارج المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، مع التوجيه بتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه وتضم أجهزة حاسب آلي حديثة، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن معامل تنسيق جامعة القاهرة تضم 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت، وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن كلية الهندسة تضم 120 جهازا، و«الدراسات العليا للبحوث الإحصائية»، 100، و«الزراعة»، 90.