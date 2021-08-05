استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك خلال أسبوع

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى خلال الأسبوع الجارى فى كافة البنوك وشركات الصرافة، وحقق أعلى سعر لشراء وبيع الدولار مقابل الجنيه، بنكى «الأهلى الكويتى، مصرف أبوظبى الإسلامى»، ليباع بـ15.75 مقابل 15.67 جنيه للشراء.

أقل البنوك لبيع وشراء الدولار:

سجل بنكى «الأهلى المصرى - ومصر»، أقل سعر لشراء وبيع الدولار فى قائمة البنوك ليباع بـ15.73 مقابل 15.63 جنيه للشراء .

وتوقع بنك أبو ظبي الأول وفق تقرير حصلت «الوطن»، على نسخة منه تحقيق إجمالي الناتج المحلي لمصر نسبة نمو تصل إلى 4.5% خلال العام المالي 2022/2021 ونسبة نمو تصل إلي 5.25% خلال العام المالي 2023/2022 على أن تكون نسبة النمو المتوقعة في أرباح الشركات المصرية 25%-30% بعد عودة الأوضاع لما كانت عليه قبل أزمة كورونا، موضحا: أنه بلغ معدل البطالة 7.2% في الربع الرابع من عام 2020 مقابل 7.3% فى الربع الثالث من عام 2020.

ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر:

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 40.609 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو 2021 (بصفة مبدئية)، مقابل صافي احتياطي نقدي نهاية مايو الماضي بلغ 40 مليارا و468 مليون دولار «بحسب ما أعلن البنك المركزى»، أمس.

وأشار البنك المركزي، خلال موقعه الإلكتروني إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية يصل إلى 40609.2 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2021 (بصفة مبدئية)، وأن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه بلغ في نهاية مايو الماضي 40 مليارا و468 مليون دولار.

يشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يستخدم في تسديد قيمة الواردات ومستحقات أقساط وفوائد الديون المستحقة على الدولة.