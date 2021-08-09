مستشار الرئيس: قادرون على توطين صناعة الدواء في مصر بمستوى عالمي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ صناعة الدواء ضلع مهم جدا في الرعاية الصحية والأمن الدوائي والأمن الصحي، وتوطينها في مصر فكرة استراتيجية رائعة جدًا.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ صناعة الدواء مركبة ومعقدة وتشمل مكونات كثيرة، كما أثبتت أزمة وباء كورونا بما لا يدع مجالا للشك أنّ وجود بنية تحتية صحية بما فيها الجزء الدوائي، أمر في منتهى الأهمية.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ الدخول في عمق قضية صناعة الدواء بكل مكوناتها وتعزيز الأمن الدوائي ودعمه اقتصاديا للتصدير أمر مهم للغاية، لذلك فالدولة المصرية تدرس هذا الملف بكل أبعاده: «لدينا القدرات في البنية التحتية والبشرية، فضلا عن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين صناعة الدواء في مصر بمستوى عالمي».

وأردف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «ندرس توطين صناعة الدواء في مصر، وافتتاح مدينة الدواء جزء من هذا الأمر، فهي مدينة كبيرة جدا تحتوي على مكونات كثيرة، كما كلفنا الرئيس السيسي في هذا الاجتماع بدراسة توطين صناعة الأدوية بتقنيات عالية لتوسيع قدراتها الإنتاجية، ونعكف على دراسة هذا التكليف منذ أبريل الماضي».

وزاد تاج الدين: «أمس وضعنا الخطوط العريضة لتطبيق هذا الأمر وكيفية التعامل مع المؤسسات الدوائية العالمية ذات المستوى الرفيع، لتكون مصر منطقة جاذبة للصناعات الدوائية المتقدمة، سواء بالإمكانيات المصرية أو مساعدة الشركات العالمية العملاقة».