تصنيع 4 لقاحات في مصر نهاية 2022.. أبرز 12 تصريحا لـ «صناعة الدواء»

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر تعاقد مع الصين على تصنيع اللقاح الصيني «سينوفاك» من خلال شركة فاكسيرا، وبعد ذلك تعاقدت شركتين على إنتاج اللقاح الروسي، وهناك شركة ثالثة ستعمل على تصنيع اللقاح المصري بعد الانتهاء من التجارب عليه، وترصد «الوطن» أبرز تصريحاته التليفزيونية.

- مصر سوف تصنع 4 أنواع من اللقاحات في الربع الأخير من 2022، وستكون مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير.

- المصانع المزمع إنشاؤها لإنتاج لقاح كورونا تصلح لإنتاج أي لقاح بعد إجراء بعض التعديل عليها.

- مصر ستنتج قريبًا اللقاحات الخاصة بالحيوان بشكل كبير لتحقيق الاكتفاء المحلي والتصدير لأفريقيا.

- صناعة الدواء المصرية استعادت ثقة الشعب المصري مرة أخرى لأنها ساهمت بشكل كبير في توفير الأدوية طوال فترة جائحة كورونا.

- أدوية الأورام بها نوعان، الأولى أدوية تتمتع بالملكية الفكرية وهي الأدوية الحديثة وأسعارها مرتفعة للغاية.

- هناك أدوية مر عليها فترة الحماية الفكرية يتم تصنيعها في مصر ويتم تجهيز مصنعين لإنتاج أدوية الأورام في الربع الأول من 2022.

- الدولة تعمل على تصنيع لقاحات ضد فيروس كورونا من أربع مصانع، هي سبتوتنيك v الروسي وسينوفاك الصيني، إضافة إلى اللقاح المصري بعد الانتهاء من إجراء التجارب الإكلينيكية عليه.

- جائحة كورونا خدمت صناعة الدواء بشكل كبير وساهمت في تطويرها، والصناعة المحلية استعادت مكانتها من جديد سواء داخل مصر أو خارجها.

- الدولة لم تعانِ من أي نقص في الأدوية خلال الفترة الماضية رغم الحاجة الكبيرة للاستهلاك في ظل أزمة كورونا

- المصانع المختصة تحلت بالمسؤولية الكاملة وأدركت خطورة الوضع وأنه لا يوجد مجال لإضاعة الوقت.

- أشاد بجهود وزارة والصحة وهيئة الدواء المصرية على الجهود التي بُذلت خلال الفترات الماضية، لا سيّما المتابعة المستمرة لاحتياجات السوق الدوائية، لافتًا إلى إحداث نقلة كبيرة في حجم الإنتاج.