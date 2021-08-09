أصيب بأزمة قلبية.. وفاة والد شقيقين من ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

لقي موجه ثانوي مصرعه بأزمة قلبية في أسيوط، اليوم، إثر تلقيه خبر وفاة نجليه في حادث تصادم بطريق أسيوط القاهرة الزراعى عند مدخل قرية بنى رافع التابعة لمركز منفلوط.

وقال مصدر بمدينة القوصية لـ«الوطن»، إن «ناجح كامل»، موجه أول ثانوي، توفي متأثرا بإصابته بأزمة قلبية إثر تلقيه خبر وفاة نجليه «ديفيد، واستيفن»، وتفحم جثتيهما، لافة إلى أن الحادث شهد ايضا وفاة الشاب رامز مجدى صادق، نجل رجل الأعمال المهندس مجدى صادق وسبق وفقد نجله الثانى فى حادث على نفس طريق الموت.

وكان اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا اليوم، من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين واشتعال النيران بهما أمام «عزبه الكسان»، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وقوات الحماية المدنية والإسعاف وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة قوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل رقم «7572 ن ع و»، سياره ملاكي، أسفر عن اشتعال النيران في السيارتين ومصرع «ديفيد ناجح، استيفن ناجح، رامز مجدي صادق» جميعهم من القوصية مستقلي السيارة الملاكي، و«محمد إبراهيم عبد الرحيم، ومصطفى حسين السماوي»، مستقلي السيارة النقل.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أن السرعة الزائدة وراء حادث التصادم الذى أدى إلى اشتعال النيران في السيارتين، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى الجامعى وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانب آخر، سادت حالة من التذمروالإستياء الشديدين بين الأهالى بمركز القوصية، إثر تعدد الحوادث بطريق «ديروط - أسيوط»، الزراعي الذى أطلق عليه الأهالى طريق الموت، مشيرين إلى أنهم سبق وطالبوا وزير النقل خلال زيارته لأسيوط بإصلاح الطريق للحد من الحوادث.