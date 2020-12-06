طريق "سوهاج - أسيوط الصحراوي" الشرقي.. "رحلة إلى الموت"

لا يكاد يمر يوم في المسافة التي تبلغ 100 كيلو متر بالطريق الصحراوي الشرقي والتي تربط ما بين محافظتي سوهاج وأسيوط إلا وتسيل الدماء ويقع ضحايا وخاصة في فترات الليل بسبب كثرة الحوادث على الطريق.

تلك المسافة التي تسير فيها السيارات في اتجاه واحد أصبحت مصدر قلق وخوف لأبناء محافظة سوهاج، وأبناء محافظات مصر الجنوبية وكثيرا من السائقين يتجنبون السير فيها ليلا، بسبب كثرة الحوادث على الطريق.

والحوادث التي تقع في تلك المسافة يكون طرفا رئيسيا فيها أمام سيارات الميكروباص أو سيارات النقل الثقيل، أو كلاهما معا، والضحايا من مختلف مراكز المحافظة وبخاصة المراكز الجنوبية

آخر الضحايا.. مصرع ربة منزل وإصابة 9 في تصادم أمس

شهد الطريق أمس تصادم بين سيارتين ملاكي أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 9 أشخاص، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أخميم وسوهاج الجامعي.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بحادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق البحر الأحمر، بعد الكارتة في اتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتم الدفع بـ٥ سيارات إسعاف لمكان الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص، مصرع رضا عبدالله محمود، 35 عاما، ربة منزل، وإصابة كل من أحمد حسن أحمد 12 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليسري، وحسن أحمد حسن 35 عاما، والد المصاب الأول، بسحجات وكدمات بالجسم، محمود عاصم رياض 36 عاما، باشتباه كسر في الضلوع، وعثمان عارف عبدالواحد، 65 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم، وممدوح رشدي رمضان 50 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم.

وأصيب كل من سماح حلمي صديق، 39 عاما، باشتباه نزيف بالمخ، وعاطف كامل، 47 عاما، باشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومحمد يوسف كامل 20 عاما، بجرح قطعى بالجانب الأيمن، وأحمد صابر السيد، 21 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

سرعة ازدواج الطريق مطلب لأبناء سوهاج بعد كثرة الحوادث

قال نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا إن عملية ازدواج طريق سوهاج- أسيوط أصبحت ضرورة لأبناء الصعيد، موضحا أن عملية ازدواج الطريق تجري الآن ومن المقرر الانتهاء منها مع بداية العام القادم.

وأكد عباس، أن وصلة سوهاج أسيوط أصبحت مصيدة للموت لأن الطريق في اتجاه واحد مع حلول الظلام تحدث الكوارث بسبب التخطي الخاطئ من السائقين، مؤكدا أن الدولة تولي كل العناية للطرق الرئيسية لخدمة المواطنين.