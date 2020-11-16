مصرع طفل وإصابة 2 فى حادثين على طرق أسيوط

لقى طفل مصرعه وأصيب اثنان آخران، في حادثين متفرقين وقعا على الطرق بمحافظة أسيوط، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، أحدهما نجم عن اصطدام دراجة نارية "موتوسيكل" بطفل، في دائرة مركز البداري، والثاني نتيجة انقلاب سيارة نقل بمقطورة، بدائرة مركز أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمورمركز شرطة البداري يفيد بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث اصطدام "موتوسيكل" بدون لوحات، بطفل، بجوار كوبرى المرور دائرة المركز.

وبالانتقال والمعاينة والفحص، تبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة، ونجم عن الحادث وفاة الطفل "أحمد حمدان أحمد"، 5 سنوات، وتم نقل الجثه والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

تم إلقاء القبض على سائق الموتوسيكل المتسبب في الحادث، واقتياده إلى قسم الشرطة، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً من مأمومركز شرطة أسيوط، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة، على الطريق الصحراوي الغربي، قبل "صينية المطار" بحوالي 5 كيلومترات، ووقوع مصابين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "عبد الحفيظ محمد"، 28 سنة، سائق، و"عبد الكريم عبد الحميد"، 16 سنة، تباع، وكلاهما يقيمان بمحافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى "الإيمان" بأسيوط.

وتجري أعمال رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وحذرت "الوطن"، في وقت سابق، من سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: "بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور طرق أسيوط تصطاد ضحاياها".

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عبر ذلك التقرير، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربى وطريق " القاهرة – أسوان" الزراعي، وكذلك طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، الذى يُطلق عليه اسم "طريق الموت"، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.