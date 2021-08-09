تحمل اسم «EM».. تفاصيل إنشاء شركة مصرية إماراتية لصناعة السيارات

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامـع وزيـرة التجـارة والصناعـة، مراسم توقيع عقد التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربي، وشركة «إم جلوري» القابضة الإماراتية لتصنيع السيارات «البيك أب».

وقام بتوقيع العقد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس مختار عطا خيري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي»، والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جلوري» الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، وذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

تأسيس شركة مصرية إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في مجال توطين تكنولوجيا صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة، قامت وزارة الإنتاج الحربى بالتخطيط لتأسيس شركة مصرية إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين بسواعد مصرية وذلك كسابقة أولى في مصر.

المساهمون في الشركة

وأضاف الوزير، أن المساهمين في هذه الشركة هم «الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مصنع 999 الحربي، شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات»، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة تحت اسم «الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات» «EM»؛ لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، متابعًا أنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة بيك أب باسم «EM»، التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين وذلك بموديلات وأنواع مختلفة «كابينة مزدوجة 2x4، كابينة مزدوجة 4x4، كـابينة مفردة 2x4»، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلًا للانبعاثات الضارة.

ولفت «مرسي» إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرًا، مشيرًا إلى أن السيارة EM هي نموذج تصنيعي عربي نطمح لتسويقه عالميًا.

السيارة تعمل بالوقود المزدوج

ومن جانبها، أشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الى أن إنتاج السيارة البيك أب «EM» في مصر، التي تعمل بالوقود المزدوج يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعميق هذه الصناعة الحيوية محليًا وجذب استثمارات جديدة في هذا الصدد.

وأشادت الوزيرة بالدور الهام لوزارة الإنتاج الحربي في إنتاج هذه النوعية من السيارات في مصر، مشيرةً إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصري لتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.

إنتاج 12 ألف سيارة سنويًا

بدورها، أوضحت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، أن الشركة متخصصة في إنتاج وتصنيع السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة وتمتلك خبرة كبيرة في تأسيس وإدارة شركات ومصانع المركبات، مضيفةً أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الناجمة عن هذا التعاون «12» ألف سيارة سنويًا وذلك لتلبية إحتياجات السوق المحلي والأفريقي، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022.

مميزات السيارة

وأشارت إلى أن السيارة تشمل العديد من المميزات، حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب في السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية وتعمل في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق «مزدحمة - مفتوحة - ترابية - وعرة»، لافتة إلى أنه تم تجربة السيارة البيك أب «الكابينة المزدوجة» لمسافة «25000» كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الثلاثة شهور الماضية.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزارة حريصة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب الإماراتي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركات الإماراتية، في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر، وذلك دعمًا لاستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

أسباب اختيار اسم «EM»

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على اختيار هذا الاسم للسيارة «EM»؛ نظرًا لأن الحرف الأول من الاسم «E» يعبّر عن الحرف الأول للدولتين «Egypt» و«Emirates»، بينما يمثل الحرف الثاني «M» بداية اسم وزارة الإنتاج الحربي بالإنجليزية «Ministry Of Military Production - MOMP» وشركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب «M Glory».