انطلاق فعاليات مؤتمر دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة بحضور «مسلّم»

انطلقت فعاليات مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، قبل قليل، تحت عنوان «دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي»، حيث يأتي المؤتمر تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة.

يحضر المؤتمر الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والنواب مصطفى بكري، وأكمل نجاتي، وسيد نصر، وسولاف درويش، وخالد عليش، وأعضاء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية، ولفيف من رجالات الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء اللجان النقابية.

ويتخلل المؤتمر تكريم أسماء أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال الذين رحلوا عن دنيانا خلال الدورة النقابية الحالية، وهم: محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، ومحمد سالم مراد نائب أول رئيس اتحاد العمال، ومحمد العرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وسعيد حسيب رئيس النقابة العامة للبريد.