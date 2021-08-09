رئيس «العاملين بالصحافة»: لا يمكن لصاحب بصيرة إنكار إنجازات السيسي

انطلقت فعاليات مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، قبل قليل، برئاسة مجدي البدوي، وجاء المؤتمر تحت عنوان «دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي»، وتحت رعاية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وبحضور الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والنواب مصطفى بكري، وأكمل نجاتي، وسيد نصر، وسولاف درويش، وخالد عليش، وأعضاء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية، ولفيف من رجالات الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء اللجان النقابية.

وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنّه في ظل تحديات جسام تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج، نؤكد نحن ممثلي العمال الوقوف ومساندة الدولة خاصة خلال العشر سنوات الماضية، موضحا أنّ الملايين من عمال مصر، يجددون الثقة في الرئيس وقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، ويفوضونهم لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، بعد أن نجحوا جميعًا في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، في فترة حالكة مرت بها البلاد في زمن «الجماعة الإرهابية»، إضافة إلى دعمنا وتأييدنا ومساندتنا للمشروعات القومية التي توفر فرص العمل، وترفع الإنتاج.

وتابع: «لا يمكن لصاحب بصر أو بصيرة أن ينكر ما حدث ويحدث على أرض مصر خلال السبع سنوات الماضية، وهي فترة حكم الرئيس السيسي، والتي بدأت بحفر قناة السويس الجديدة، مرورًا بمبادرات ومشروعات كبرى عديدة، وصولاً إلى مبادرة (حياة كريمة)، وتدشين (الجمهورية الجديدة)»، مؤكدًا أنّ عمال مصر يساندون الإنجازات الحقيقية التي تتم على أرض مصر.

واستكمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، قائلاً إنّ 7 سنوات من الإنجاز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق فيها نجاحًا كبيرًا في كل المجالات، ومنها إطلاق وإنشاء عدد من المشروعات العملاقة، التي من شأنها إعادة العافية لاقتصاد الوطن الذي تعرّض في السنوات الماضية لهزّات أثرت على الوضع الاقتصادي لمصر وعلى قدرتها على التنمية.

وتخلل المؤتمر تكريم اسم أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال الذين رحلوا عن دنيانا خلال الدورة النقابية الحالية، وهم: محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، ومحمد سالم مراد نائب أول رئيس اتحاد العمال، ومحمد العرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وسعيد حسيب رئيس النقابة العامة للبريد.