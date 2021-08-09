«الموسيقيين» تصدر قرارا بمنع بلقيس من إحياء الحفلات في مصر

أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا، بمنع التعامل مع المطربة اليمنية بلقيس، وعدم إصدار أي تصاريح لها عن أي أعمال، تحضر لها خلال الفترة المقبلة، وتم إخطار الجهات الحكومية بذلك.

وقالت النقابة في بيان أصدرته: «قررت نقابة الموسيقيين عدم التعامل نهائيًا مع المطربة اليمنية بلقيس، وعدم إصدار أي تصاريح مستقبلًا لها عن أي أعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها أمس 8 أغسطس 2021 بأحد النوادي، على أن يتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها».

وأحيت المطربة اليمنية بلقيس، حفلًا غنائيًا، أمس الأحد، وذلك مع الفنان رامي صبري، وقدمت عددًا من أغانيها الشهيرة.

حفل بلقيس بالأوبرا مهدد بالوقوف يوم 12 أغسطس

وتستعد الفنانة بلقيس لإحياء حفل بدار الأوبرا المصرية يوم 12 أغسطس المقبل، على مسرح النافورة بصحبة المايسترو أحمد طه، وذلك ضمن خطة حفلات الأوبرا لشهر أغسطس، وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة عن حفلها أمس، وتم إخطار جميع الجهات الحكومية والفنادق لعدم التعامل معها.

يذكر أن أخر أعمال بلقيس أغنية «جبار» والتي طرحتها مؤخرًا باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

واختارت بلقيس في أغنيتها الجديدة «جبار» أن تقدم للجمهور اللهجة اللبنانية، خاصة أنها تعتبر المطربة الخليجية الأولى التي تغني باللهجة اللبنانية؛ وقدمت أيضا من قبل عددا من الأغنيات بلهجات مختلفة، سواء بالعراقية أو المغربية أو اللهجة المصرية مؤخرا، وذلك بعد انتهائها من تسجيل أغنية «دبلوماسي» المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.