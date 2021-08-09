مصرع ربة منزل صعقا في شبين القناطر

لقيت ربة منزل مصرعها في قرية «الشوبك»، التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية، إثر تعرضها لماس كهربائي من الغسالة أثناء غسل الملابس فلقيت مصرعها في الحال، وتحرر محضرا بالواقعة ونقلت الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي وتولت النيابة التحقيق، فطلبت تحريات المباحث وقررت التصريح بالدفن عقب مناظرة الجثة وانتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقت أجهزة أمن بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بوفاة ربة منزل داخل منزلها بقرية الشوبك دائرة المركز، بالإنتقال والفحص تبين وجود جثة «هبة.م.ش»، 33 سنة، ربة منزل، وببيان السبب تبين أن وراء الحادث تعرضها لماس كهربائي من الغسالة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق شهدت منطقة كفر شبين دائرة مركز شبين القناطر حادثا مأساويا حيث اصطدمت دراجة نارية باتوبيس ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة متأثرا باصابته وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر وتحرر المحضر اللازم، انتقل على الفور قوة امنية وسيارة اسعاف وتبين اصطدام دراجة نارية يقودها طالب يدعى «أ.ح.أ»، 20 عاما بأتوبيس بسبب السرعة ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة وتم نقلة للمستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.