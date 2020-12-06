مصرع عامل سقط من الطابق الثاني في شبين القناطر

لقي عامل بناء مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني بقرية منشاة الكرام دائرة مركز شبين القناطر بالقليوبية، أثناء قيام برفع مواد البناء بواسطة ونش.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.

تلقى المقدم محمد فتحي رئيس مباحث شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول "مهران ج ع"، 37 سنة، عامل جثة هامده إثر سقوطه من علو.

تم اخطار اللواء فخرالدين العربي مدير الأمن، فانتقل اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وتبين أن المتوفى أثناء قيامه بنقل مواد بناء من الطابق الأرضي إلى الطابق الثاني بواسطة "ونش" في مبنى تحت الإنشاء سقط من الأعلى للأسفل، ولقى مصرعه في الحال.

في وقت سابق، شهد طريق "طوخ – شبين القناطر" بمحافظة القليوبية، حادث تصادم مروع عند قرية عرب الحصوة؛ إذ اصطدمت سيارة ملاكي بـ"عربة كارو"، ما أسفر عن مصرع بائع خضار وإصابة والده.

ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بالدفن.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين "عربة كارو" وسيارة ملاكي، على طريق "طوخ – شبين القناطر"، ووجود جثة ومصاب.

وانتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، وتبين أن الحادث وقع بين العربة والملاكي عند قرية عرب الحصوه.

وأسفر الحادث عن مصرع "سيد. م. ا"، 21 سنة، بائع خضار، وإصابة والده، وجرى نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثة.