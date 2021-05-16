مصرع كهربائي في شبين القناطر أثناء إنارة المقابر: سقط من أعلى سلم

لقى كهربائي بمجلس مدينة شبين القناطر مصرعه أثناء قيامه بتركيب كشاف إنارة في أحد أعمدة المقابر، فاختل توازنه وسقط من أعلى السلم على الأرض وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغ بسقوط كهربائي، تابع للوحدة المحلية بشبين القناطر من أعلى سلم أثناء تركيب كشاف في أحد أعمدة الإنارة بالمقابر.

وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المتوفى يدعى «ع م» 43 سنة كهربائي أثناء قيامه بالعمل بتركيب كشاف في أحد أعمدة الإنارة بالمقابر، حيث سقط من أعلى السلم ما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وحُرر محضر بالواقعة.

من جانبه، قال المحاسب خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أنه فور علمه بالواقعة، انتقل إلى مكان الحادث يرافقه المهندس علاء حسني، نائب رئيس المدينة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الحادث قضاء وقدر وأن المتوفى كان يقوم بعمله بتركيب كشافات الإنارة في المقابر.

السيطرة على حريق بقطعة أرض فضاء بشبرا

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بحريق بقطعة أرض فضاء مسورة بشارع عبدالله عويس بمدينة الزهراء خلف التوحيد والنور دون خسائر بشرية او مادية.

وتلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بقطعة أرض بشبرا الخيمة، وتم إخطار الحماية المدنية، التي دفعت بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.