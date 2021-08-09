«الشوربجي»: مصر أضحت نموذجا يحتذي به العالم في التنمية

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنّ مصر نجحت بسواعد أبنائها في تنفيذ مشروعات قومية كبرى، ساهمت بشكل مباشر في دفع جهود التنمية، حتى أصبحنا نموذجا يحتذى به بين دول العالم.

وأضاف الشوربجي، خلال مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام تحت عنوان «دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي»، وتحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم: «تحية وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لم يتردد لحظة في بناء الجمهورية الجديدة، وتحية لأبطال الجمهورية الجديدة عمال مصر بسواعدهم القوية في البناء».

وتابع أنّ الهيئة الوطنية للصحافة ومن خلال المؤسسات القومية، لعبت دورا تنويريا في بناء أجيال واعية قادرة على فهم التحديات، وعليها دور مهم في المرحلة المقبلة في نقل هذه الإنجازات للأجيال المقبلة، كما وجّه الشكر للنقابة العامة بالصحافة والإعلام، لدورها في الحفاظ على العاملين.

يحضر المؤتمر، الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والنواب مصطفى بكري، وأكمل نجاتي، وسيد نصر، وسولاف درويش، وخالد عليش، وأعضاء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية، ولفيف من رجالات الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبعض أعضاء اللجان النقابية.