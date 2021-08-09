30 شرطا لضمان جودة حضانة الأطفال.. من عمر يوم حتى 4 سنوات

تبحث الكثير من الأمهات، وأولياء الأمور عن أفضل الحضانات، لأبنائهم ويتسائلون عن معايير جودة الحضانات من سن يوم وحتى 4 سنوات، والتي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكّد مصدر بزارة التضامن، أنَّ الوزارة تبذل جهود مستمرة نحو تطوير مرحلة الطفولة المبكرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة والذي يهدف إلى تمتع الأطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية، لافتًا إلى أنَّ معايير ضمان جودة دور الحضانة من سن يوم وحتى 4 سنوات تتمثل فيما يلي:

معايير ضمان جودة دور الحضانة من سن يوم وحتى 4 سنوات

1- توافر مساحات مناسبة لعدد الأطفال .

2- تناسب المساحات الداخلية لدار الحضانة مع المواصفات المعيارية.

3- مساحات آمنة تلبي احتياجات الأطفال في اللعب والنمو الحركي.

4- تتسم الجدران والأسقف والأرضيات بحالة جيدة.

5- تتوافر التهوية والإضاءة الطبيعية بغرف دار الحضانة.

6- تتناسب المرافق الأساسية للحضانة مع خصائص الطفل.

7- تتوافر الألعاب والوسائل التعليمية المناسبة للطفل.

8- يتوافر أثاث مناسب للمرحلة العمرية للطفل.

9- تحرص دار الحضانة على الصيانة الدورية للأثاث.

10- تساعد الألعاب والوسائل التعليمية على نمو وتطور الأطفال.

11- تتناسب الألعاب مع المهارات الحركية للأطفال.

12- تواجد أدوات لتطوير الفنون البصرية والأشغال الديوية والحس الإبداعي لدى الطفل من عمر عام ونصف حتى 4 سنوات.

13- تواجد أدوات لتطوير مهارات الإصغاء والإدراك السمعي لدى الأطفال.

14- توجد أدوات لتعليم الأطفال اللعب التمثيلي ولعب الأدوار.

15- توافر مكان مخصص لعزل الأطفال بدور الحضانة.

16- تتابع دار الحضانة الحالة الصحية للأطفال.

17- تعد وتخزن الحضانة الوجبات الغذائية بكفاءة.

18- الحرص على تأمين السلالم.

19- توافر شروط الأمن والسلامة فى المساحات الخارجية.

20- يسهل الوصول لدار الحضانة.

21- تأمين الوصلات والأسلاك الكهربائية بها.

22- تطبيق أنظمة الوقاية من الحرائق دوريًا.

23- تدريب العاملين على خطط وبرامج الطوارئ.

24- توجد سياسة لأختيار العاملين بدار الحضانة وتدريبهم.

25- تطبق نظام لتقييم العاملين بدار الحضانة.

26- استخدم الميسرة أساليب التهذيب الإيجابي المناسب للطفل.

27- استخدام الأنشطة الموسيقية والحركية لتنمية مهارات الإصغاء والحركة لدى الأطفال.

28- استخدام آليات مختلفة لتقيييم أداء الأطفال.

29- تجنب العقاب النفسي والبدني للطفل.

30- استثارة دافعية الأطفال وفضولهم للتعلم.