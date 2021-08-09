«يوتيوب» يضيف ميزة جديدة لمستخدميه: حذف النقرات غير المقصودة

أزالت منصة يوتيوب «YouTube»، في العام الماضي، واحدة من أكثر الميزات المفيدة في تطبيقه، وهي القدرة على النقر في أي مكان على الفيديو لتخطي تلك اللحظة في الفيديو.

وقال موقع «android police»، إن النقرات غير المقصودة على الفيديوهات كانت تحبط بعض المستخدمين، لذلك حُذفت بدلاً من جعلها إعدادًا اختياريًا.

وأضاف الموقع، أن الميزة الجديدة قد تجعل هذا التغيير الرجعي أكثر قبولًا، حيث يمكن بالفعل النقر على الشاشة أثناء مشاهدة مقطع فيديو لإظهار شريط التقدم، ثم النقر مع الاستمرار هناك للتنقل عبر الفيديو.

وأشار إلى أن هذه ليست أكثر التجارب سلاسة، لأنها تتطلب تفاعلين مختلفين، وعليك أن تستهدف بدقة شريط البحث الموجود أسفل الشاشة. وتعمل الميزة الجديدة على حل هذه المشكلة، فما عليك سوى النقر مع الاستمرار في أي مكان على الشاشة، ثم تمرير نفس الإصبع إلى اليسار أو اليمين للتنقل عبر الفيديو.

وتؤكد رسالة «التمرير إلى اليسار أو اليمين للبحث»، أعلى الفيديو أنك قمت بتشغيل الإيماءة.

وأوضح الموقع، أنه لا توجد فائدة أخرى إضافية لهذه الطريقة على القيام بنفس الشيء على شريط البحث، حيث لا يوجد تحكم إضافي محبب؛ إنه أسهل وأسرع للتشغيل.

ويرغب الجميع في مشاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب «YouTube»، خاصة بعد إضافة الكثير من المميزات التي أصابها لمستخدميه سواء من المشاهدين أو منشئي المحتوى.

وقال موقع «androidpolice»، إنه حتى الآن تم تنزيل تطبيق مشغل فيديو يوتيوب «Android» من «Google»، والذي كان متاحًا للجمهور لأول مرة على الإصدار 1.0 من أول هاتف يعمل بنظام Android ، من متجر Play أكثر من عشرة مليارات مرة.

ويمكن القول إن يوتيوب YouTube هو أول تطبيق يواجه المستخدم يصل إلى هذا الإنجاز.