الزراعة: «الوطني للمبيدات» يطبق منظومة رقمية لتسهيل الإجراءات ودقة النتائج

نجح المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية، التابع للمعمل المركزي للمبيدات، في تطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل، وتأسيس قاعدة بيانات إلكترونية متطورة، لتسهيل إدارة الشقين العلمي والإداري داخل المركز الوطني.

يأتي هذا في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتطبيق منظومة رقمية إدارية شاملة داخل كيانات الوزارة.

وقال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن المعمل بادر منذ نهاية عام 2020 بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة ومؤمنة، في سبيل تحقيق استراتيجية الدولة المصرية في التحول الرقمي في التعاملات الإدارية، وخفض نسبة تدخل العنصر البشري في منظومة الإدارة، بهدف تقليل معدل الخطأ، وتحقيق عنصر السرعة في إنجاز المهام بعيدا عن التعاملات الورقية الروتينية.

وأكد «عبدالسلام» أن المنظومة التي يعمل بها المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات تشمل العمل منذ بداية تسليم العميل للعينة في خدمة عملاء المركز الوطني، وحتى مرورها بمراحل التجهيز والتحليل المختلفة حتى صدور النتائج، لافتا إلى أنه جار العمل على تطوير وإضافة خدمات إلكترونية أخرى لعملاء المركز، خلال الفترات المقبلة.

وأضاف مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن المنظومة الإلكترونية تعمل على تعزيز دقة نتائج العينات المحللة في المركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات، بخفض نسبة معامل الخطأ إلى أدنى مستوياتها العالمية، ما يزيد من ثقة عملائهم من القطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة في دقة النتائج الصادرة عن المركز الوطني لرصد المتبقيات والملوثات، والمعني في المقام الأول بالمساهمة في حماية صحة المواطنين، والحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وأشار الدكتور شكر عبدالسلام، إلى أن المنظومة الرقمية تعتبر مرجع إلكتروني شامل لحالة متبقيات المبيدات والملوثات في الحاصلات الزراعية، لاحتوائها على جميع البيانات وصور الورقيات الخاصة بالعينات كافة الواردة إلى المركز، ما يعزز قدرة المركز الوطني لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات على إنجاز التقارير الخاصة بوضع الحاصلات الزراعية المصرية على أرض الواقع، لدعم عملية اتخاذ القيادة السياسية للقرارات الخاصة بقطاع الزراعة.

ونوه الدكتور شكر إلى أن المنظومة الرقمية داخل المركز الوطني ساهمت في إصدار نتائج تحاليل العينات متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية خلال 24 ساعة فقط من استلامها، وذلك لأول مرة بالمعامل المتخصصة في سلامة الغذاء بمصر.

ولفت «عبدالسلام» إلى أن المنظومة الإلكترونية الشاملة تساعد إدارة المركز في اكتشاف أي أخطاء ومعالجتها بشكل سريع، كما ساهمت في خفض تكلفة بنود الإنفاق على الورقيات والأحبار.