الزراعة تحصن أكثر من 3.9 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و58 ألفًا و932 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها «مليون و114 ألفًا و164 رأس أبقار، 565 ألف و530 رأس جاموس، 315 ألفًا و755 رأس أغنام، 63 ألفًا و483 رأس ماعز» حتى 4 أغسطس 2021.

وتحصين مليون و922 ألف و406 رؤوس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم «997 ألف و367 رأس أبقار، 556 ألفًا و566 رأس جاموس، 303 آلاف و300 رأس أغنام، 62 ألف و881 رأس ماعز، 2292 رأس جمال»، حتى 4 أغسطس 2021 أيضًا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.