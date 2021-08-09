البيت الأبيض يؤكد فعالية لقاحات كورونا في الوقاية من متحور «دلتا»

أكد كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الوقاية من الإصابة بمتحور «دلتا»، أو في التخفيف من حدة المرض.

وحذر «فاوتشي» في تصريحات له - حسبما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية - من أن التهاون في الوقاية والتلقيح يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة، موضحًا أن اللقاح يضاعف المناعة لمن أصيبوا بالفيروس من قبل .

وكان «فاوتشي» دعا أمس الأحد إلى البدء في التلقيح الجماعي بالولايات المتحدة لوقف تحور فيروس كورونا، مشيرا إلى موافقة نهائية محتملة على لقاحات رئيسية من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الفيدرالية خلال الشهر الجاري.