«بايدن» يستقبل رئيس دولة الاحتلال بـ«البيت الأبيض» 28 يونيو

قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين بساكي، أمس السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستضيف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض في 28 يونيو الجاري.

بساكي: زيارة ريفلين إلى الولايات المتحدة ستؤكد الشراكة الدائمة بين الجانبين

وأضافت بساكي في بيان، أن زيارة ريفلين إلى البيت الأبيض ستؤكد الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والعلاقات العميقة بين الحكومتين.

وأوضحت المتحدثة الأمريكية، أنه مع اقتراب فترة ريفلين من نهايتها، ستمثل تلك الزيارة احتفاء بما أظهره من تفان في تعزيز الصداقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على مدى أعوام طويلة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

ومن المقرر أن يغادر رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، منصبه شهر يوليو المقبل عقب نهاية فترته التي دامت 7 سنوات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختار «كنيست» الاحتلال الإسرائيلي «البرلمان»، إسحاق هرتسوج ليكون رئيس دولة الاحتلال المقبل، وسيؤدي هرتسوج اليمين الدستورية في مراسم رسمية في يوليو المقبل.

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي السابق: هناك توترا واضحا مع الأردن

من جانبه، قال وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي السابق جابي أشكنازي، إن هناك توترا واضحا مع الأردن، مععربا عن امله في أن يكون للحكومة الإسرائيلية الجديدة فرصة لتحسين العلاقات.

وأوضح أشكنازي، في مقابلة تليفزيونية، أنه تحدث خلال ولايته مع نظرائه في معظم دول الشرق الأوسط، بما فيها الدول التي لا تربط إسرائيل علاقات دبلوماسية معها.

ورفض أشكنازي، الكشف عن أسماء الدول أو الوزراء الذين خاطبهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف الوزير السابق، أن «اتفاقيات إبراهيم للسلام» التي وقعتها إسرائيل مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، ليست بديلا عن الاتفاقيات الاستراتيجية مع مصر والأردن، على حد وصفه.

لبنان: جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خرقين بحريين قبالة بلدة رأس الناقورة

وفي سياق آخر، قال الجيش اللبناني، مساء أمس السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خرقين بحريين قبالة بلدة رأس الناقورة، الواقعة في أقصى الجنوب اللبناني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، في تقرير، عن قيادة الجيش اللبناني، أن قوة بحرية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية قبالة بلدة «رأس الناقورة»، أمس الاول الجمعة، في الساعة الساعة السابعة مساء «السادسة مساءا بتوقيت القاهرة»، لمسافة حوالي 314 مترا ولمدة 5 دقائق كاملة.

وأشارت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، في بيان، إلى أنه في الساعة الرابعة والربع من صباح أمس السبت «الثالثة والربع بتوقيت القاهرة»، أقدم زورق إسرائيلي أو قوة بحرية إسرائيلية مماثلة على خرق البقعة البحرية نفسها في رأس الناقورة، لمسافة حوالى 333 مترا ولمدة دقيقتين.

وتابع الجيش اللبناني قائلا، إن زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه المذكورة، موضحا أن السلطات اللبنانية تتابع موضوع الخرقين البحريين، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

صحة الاحتلال الإسرائيلي تزعم لقاحات كورونا المرفوضة من السلطة الفلسطينية كانت سليمة

وفي سياق آخر، زعمت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلية، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي قدمتها إسرائيل ورفضتها السلطة الفلسطينية بسبب تاريخ صلاحيتها كانت سليمة.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية في بيان، أن اللقاحات التي تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية كانت سليمة تماما، مشيرة إلى أن المواعيد كانت معروفة واتفق عليها الطرفان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلنت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقا لتبادل اللقاحات كانت سترسل بموجبه إسرائيل ما يصل إلى 1.4 مليون جرعة لقاح «فايزر» الأمريكي، للسلطة الفلسطينية مقابل عدد مماثل من الجرعات في وقت لاحق هذا العام.

وألغت السلطة الفلسطينية، بعد الإعلان مباشرة، الاتفاق وأعادت الشحنة الأولية التي تضم حوالي 90 ألف جرعة إلى إسرائيل، فيما قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن الشحنة أظهرت أن تاريخ الصلاحية ينتهي في يونيو الجاري وليس في يوليو وأغسطس المقبليين كما تم الاتفاق.