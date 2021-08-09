تضم 45 طن مواد غذائية.. قافلة صندوق «تحيا مصر» تصل إلى سيدي براني

استقبلت مدينة سيدي براني في محافظة مطروح، قافلة اجتماعية، اليوم، من صندوق تحيا مصر تضم لحومًا بيضاء ومواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة «بالهنا والشفا»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية، ويجري حاليًا توزيع السلع على الأسر في نطاق مركز براني داخل المدينة، والقرى والنجوع التابعة لها.

قافلة صندوق «تحيا مصر» في سيدي براني توزع 47 طن دواجن ومواد غذائية

وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة سيدي براني تضم 6 أطنان دواجن، و18 طن مواد غذائية جافة، و23 طن عصائر ومعلبات، توزع على 1500 أسرة مستحقة طبقًا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، لتحصل كل أسرة على 4 أكياس دواجن مجمدة، وكرتونة لبن معلب، وكرتونة عصير، بالإضافة إلى كرتونة مواد غذائية.

المناطق التى تستهدفها قافلة صندوق «تحيا مصر» في سيدي براني

وأوضح مدير صندوق تحيا مصر أن القافلة تستهدف هذه الأسر في عدة مناطق تابعة لمركز سيدي براني في محافظة مطروح وهي: «أم الحمام، والعزبة البيضا، وعزبة المخاض والحرية، والمعبدية، والعزيزية، والعزبة الشرقية، وعزبة التوحيد، وعزبة سعيط، وعلم نجم، وحي الأمل، وعزبة الفرقان، وأبو عامود، والعزبة القبلية، وعزبة حبون، وعلم الحرش، وبو غليلة، وعزبة الشيخ، وحكارة، وعمرو بن العاص، ووسط السوق، وطربان الغربية، والعزيزية حنون، وبوسطيل قبلي، وعزبة شيخ رحيم، والشهيبات، والتمأويل، وعزبة الحداد».

وأكد «عبد الفتاح» أن هذه القوافل تُعد نموذجًا لاستراتيجية الصندوق في دعم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن قافلة سيدي براني تنفذ بالتعاون مع مؤسسة GLC وشركة دانون مصر، بالإضافة إلى مؤسسة «أشرقت».

ولفت إلى أن القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل ينظمها الصندوق لدعم الأسر الأولى بالرعاية في عدة مناطق منها الواحات البحرية، وسيدي براني، ومدينة الطور، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل طوال العام على تنظيم مثل هذه القوافل في المناطق النائية والحدودية، حيث تستهدف هذه القوافل توفير المواد الغذائية والملابس الجديدة، فضلاً عن تنظيم قوافل طبية شاملة في مختلف التخصصات.

وتُعتبر مبادرة «بالهنا والشفا» إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويستفيد منها نحو 8 ملايين مواطن سنويًا، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.