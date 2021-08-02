بـ37 طنا.. «تحيا مصر» يطلق قافلة مساعدات في الواحات البحرية

أطلق صندوق تحيا مصر، قافلة جديدة لتوفير المواد الغذائية والملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية في قريتي منديشة والقصعات بالواحات البحرية، ضمن مبادرتي «بالهنا والشفا» و«دكان الفرحة»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق في المناطق النائية والحدودية.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إنّ قافلة الواحات البحرية تتضمن 5 أطنان دواجن، و12 طنا مواد غذائية جافة، و20 طنا عصائر ومعلبات، و19000 قطعة ملابس جديدة، لتوزيعها على 1000 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أنّ كل أسرة ستحصل على 5 أكياس دواجن مجمدة، وكرتونة لبن معلب، وكرتونة عصير، وكرتونة مواد غذائية، وكرتونة ملابس تتضمن 19 قطعة، موضحا أنّ القوافل تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق في تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسؤوليتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى أنّ قافلة الواحات البحرية تنفذ بالتعاون مع مؤسسة GLC وشركة دانون مصر، إضافة إلى الجمعية الشرعية وبنك الكساء المصري، موضحا أنّ القافلة تأتي ضمن سلسلة من القوافل سيطلقها الصندوق لصالح الأسر الأولى بالرعاية في عدة مناطق خلال أغسطس الحالي ومنها مدينة الطور، وسيدي براني.

وتعتبر مبادرتي «بالهنا والشفا» و«دكان الفرحة» إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية الذي ينفذ من خلاله الصندوق عدة مبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، ويتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، اعتمادا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بعد تحديثها من خلال الوزارة.

من جانبه، قال هيثم صادق مدير عام شركة دانون مصر، إنّ الشركة تشارك بأكثر من 265 ألف عبوة من منتجات دانون ودانيت ودناو في قوافل صندوق تحيا مصر لتوفير منتجات غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أهمية هذه القوافل في دعم الأسر المحتاجة ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، وهو ما يتماشى مع المسئولية المجتمعية للشركة الرامية إلى دعم النظام الغذائي للأسر الفقيرة.

وأضاف صادق، أنّ جهود الشركة في دعم الأسر الأولى بالرعاية لا يقتصر على توفير مواد غذائية ولكن يمتد إلى توفير فرص عمل خاصة للمرأة المعيلة، وفي هذا الصدد نجحت الشركة في توفير 133 فرصة عمل في محافظة بني سويف وحدها بجانب تمكين أكثر من 8500 من صغار المزارعين، بمشاركة أكثر من 3 آلاف امرأة في أعمال جمع الحليب من 13 مركز لدانون في عدة محافظات بالجمهورية، ما يسهم كذلك في ضمان الحصول على أفضل نوعيات وجودة حليب، مع ضمان نظام بيئي صحي ومستدام حول سلسلة التوريد، إضافة لجهود دانون في مشروع العمدة الذي يعمل على تحسين الحياة في المجتمعات الريفية في مصر عن طريق دعم رواد الاعمال بمبلغ مالي لشراء شاحنات مجهزة لتوزيع منتجات ألبان شركة دانون حيث يعمل المشروع على توفير فرص عمل لأكثر من 270 موزعا صغيرا لتخدم اكثر من 33000 عميل.

يذكر أنّ صندوق تحيا مصر سجل 3 أرقام قياسية في موسوعة جنيس العالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية خلال فصل الشتاء، إذ تضمنت القافلة 480 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الجافة، والدواجن، والملابس الشتوية، والأغطية، فضلًا عن توفير عدد من أجهزة الغسيل الكلوي وحضّانات الأطفال المُبتسرين، وأطنان من المطهرات والكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.