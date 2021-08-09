بـ96 مليون جنيه.. تسليم 3 مدافن صحية بالوادي الجديد ضمن منظومة المخلفات

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تسلم محافظة الوادي الجديد الأسبوع الجاري، 3 مدافن صحية آمنة بمدن الداخلة والخارجة والفرافرة بتكلفة تصل إلى نحو 96 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وقال «شعراوي» في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن اللجنة المشكلة بقرار من وزير التنمية المحلية التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، قامت بتسليم المدافن الصحية الآمنة للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للعامين الماليين 2019/2020 -2020/2021.

تطوير البنية التحتية للمخلفات

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة تتابع عمليات تسليم المدافن الثلاث على أرض محافظة الوادى الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومسئولى المحافظة والهيئة العربية للتصنيع، طبقًا للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة في عدد من المحافظات للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات.

32 مليون جنيه.. تكلفة مدفن الخارجة

وأكد أن الوزارة تسابق الزمن لسرعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظات طبقًا للتوقيات والخطط الزمنية المحددة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن محافظة الوادى الجديد تسلمت المدفن الأول بمدينة الخارجة، الذي تبلغ تكلفته نحو 32 مليون جنيه وتبلغ المساحة الكلية له 8 أفدنة.

وأوضح «شعراوي» أن الوزارة ممثلة في الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات قد أشرفت على تسلم محافظة الوادى الجديد أيضًا للمدفن الصحي الآمن بمدينة الداخلة وتبلغ التكلفة الإجمالية له نحو 32 مليون جنيه، وتبلغ المساحة الكلية للمدفن 8 أفدنة.

غدا.. تسليم آخر مدفن صحي بالفرافرة

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غدًا الثلاثاء، سيتم تسليم آخر المدافن الصحية الآمنة في مدينة الفرافرة لمحافظة الوادى الجديد والبالغ تكلفة إنشائه نحو 32 مليون جنيه وعلى مساحة 8 أفدنة وبنفس المواصفات والشروط للمدافن في الخارجة والداخلة.