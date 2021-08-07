وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المشروعات التنموية ببورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار زيارته للمحافظة، لمتابعة مستجدات العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية التابعة للوزارة بمحافظة بورسعيد.

ورحب المحافظ بوزير التنمية المحلية، موجهًا الشكر للوزير على متابعته المستمرة لمشروعات المحافظة، وتقديم كافة الدعم اللازم لتنفيذ كبرى المشروعات القومية والخدمية التى تحقق الارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

المحافظ: حلم التأمين الصحي الشامل تحقق لأهالي بورسعيد

وقال محافظ بورسعيد، إن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حققت حلمًا طال انتظاره، من خلال خدمة طبية مميزة في 9 مستشفيات.

ومن جانبه، وجه وزير التنمية المحلية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدا بجهود اللواء عادل الغضبان، والعمل الدؤوب والمتواصل لخدمة أبناء المحافظة و تنفيذ خطط التنمية فى كافة القطاعات، حتى وصلت بورسعيد لهذه المرحلة من التقدم الحضارى.

«شعراوي» يتفقد المشروعات الجديدة ببورسعيد

يذكر، أن زيارة وزير التنمية المحلية لبورسعيد تأتي نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتتاح وتفقد عدداً من المشروعات الجديدة على أرض المحافظة.

وتشمل الزيارة عقد اجتماع بديوان عام المحافظة، لاستعراض تطورات الأعمال بعدد من المشروعات الخدمية، يعقبها جولة لمحافظ بورسعيد برفقة وزير التنمية المحلية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الكبرى الخدمية والتنموية التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا.