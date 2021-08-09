خبير: تنظيم صناعة الدواجن يسهم في زيادة صادراتها للدول الأفريقية

قال عبدالغفار غراب، خبير تنمية الثروة الحيوانية، إن مصر قاربت على الوصول للاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة بلغت 98%، موضحا أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتنظيم صناعة الدواجن يرتقي بها ويزيد إنتاجها، ويسهم في زيادة صادراتها، ما يعود بالنفع على الدخل القومي.

وأكد «غراب»، في تصريحات صحفية، أن تنظيم صناعة الدواجن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وبالتبعية يساعد المستثمرين في التوسع في المشروعات القائمة، ويفتح المجال أمام صغار المربين في زيادة حجم أعمالهم، إضافة إلى مساعدة شباب الخريجين على تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة، ما يزيد الإنتاج والقضاء على البطالة بتوفير مئات الألاف من فرص العمل لأنها صناعة كثيفة العمالة .

وأوضح «غراب»، أن السوق الإفريقية مفتوحة أمام المستثمرين المصريين لزيادة صادرات الدواجن إليها، خاصة بعد اعتماد منظمة الصحة العالمية للحيوان في شهر يونيو 2020 مصر من الدول التي تعتمد المنشآت الداجنة المعزولة وخلو 30 منشأة مصرية من انفلونزا الطيور، والسماح لنا بالتصدير بعد توقف دام سنوات طويلة منذ أزمة انفلونزا الطيور، موضحا أنه بالفعل تم التصدير من يونيو 2020 وحتى أول فبراير الماضي ما يقارب 909 طن دواجن ومشتقاتها، 32 ألف كتكوت، 3.6 مليون بيضة مائدة، 119 ألف بيضة تفريخ وفق التقديرات الرسمية.

وتابع خبير تنمية الثروة الحيوانية، أن الدول الأفريقية تستورد من دول أخرى ومصر أولى من غيرها للتصدير للسوق الأفريقية لتمتع الدواجن المصرية بالجودة العالية وقرب المسافة، موضحًا أن التقديرات الرسمية توضح أن حجم الاستثمارات في الدواجن يقترب من الـ 90 مليار جنيه وعدد المربين ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة، تستوعب أكثر من 2.5 مليون عامل من العمالة المباشرة وملايين العمالة غير المباشرة، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج المصري من الدواجن بلغ 4 مليون دجاجة يوميا بمتوسط 1.4 مليار دجاجة سنويا ، و13 مليار بيضة .