بورصة الدواجن اليوم الاثنين 9-8-2021 في مصر

واصلت بورصة الدواجن استقرارها منذ بداية الشهر الجاري، حيث استقرت عند نفس الأسعار المعلنة من الغرف التجارية والأسواق المحلية، وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، متوسط أسعار بورصة الدواجن ومشتقاتها، اليوم الاثنين الموافق 9 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى الأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة ووفقا لما كشفه الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وبحسب «السيد» فقد سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 23 إلى 24 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 26 إلى 30 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض، بالمزرعة اليوم الاثنين، إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر البلدي 43 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك عند نفس السعر المعروض منذ أسبوع تقريبًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الاثنين، في السوق المحلية، وجاءت على النحو التالي:

- استقر سعر الكيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 21 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم، نحو 50 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 45.5 جنيه.

- استقر سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، عند 32 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 76 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة وزن كيلو جرام نحو 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش نحو 65 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 50 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم، إلى 39 جنيهًا.