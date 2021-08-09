تفاصيل القبض علي عصابة سرقة بطاريات السيارات في سوهاج

حضرا من محافظة أسيوط لسرقة بطاريات السيارات، واتخذا من دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، مسرحا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي، استمر بهما الحال فترة من الزمن دون أن يتم الكشف عنهما، وبعد تكرر حوادث سرقة بطاريات السيارات بدأ الأهالي يتربصون لهم، للقبض عليهم وتسليمهم لرجال الشرطة، وتمكن الأهالي من ضبط عنصري التشكيل أثناء استقلالهما « توك توك» وبحوزتهما 3 بطاريات، وتم إخطار وحدة مباحث مركز طهطا، وتسليم المتهمين لرجال الشرطة.

مطاردة مثيرة من الأهالي تنتهي بحادث يسفر عن إصابة لص بكسر في الجمجمة

عاشت طهطا ليلة مثيرة بعد أن طارد الأهالي أفراد عصابة سرقة بطاريات السيارات، واستخدم الأهالي في المطاردة الدراجات النارية والسيارات، بعد أن حددوا هوية اللصين اللذان اعتادا علي سرقة البطاريات من داخل السيارات المتوقفة في الشوارع، وطارد الأهالي اللصين لمسافة تخطت 3 كيلو.

وفي أحد المنحنيات لم يتمكن اللص قائد الـ«توك توك » من السيطرة عليه واختل توازنه ليصطدم بمبرد مياه في الشارع وينتج عنه ارتطام رأس مرافقه في مبرد المياه، ما نتج عنه إصابته بكسر في الجمجمة، وتم نقله تحت حراسة الشرطة في حالة حرجة لمستشفى سوهاج الجامعي.

بلاغ لرجال المباحث بضبط الأهالي تشكيل عصابي تخصص في سرقة البطاريات

وتلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغا من الأهالي بالقبض علي لصين، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال كل من «أحمد. ا. ع» 36 سنة، «رشاد. ا. ا» 38 سنه عامل، «جمال. هـ. ع» 41 سنه عامل ويقيمون دائرة مركز طهطا، أفادوا بقيامهم بمساعدة الأهالي بضبط كلاً من «هاني. ج. ا» 40 سنة، عامل، «عبد العال. ع. س» 31 سنة، عامل، ويقيمان بدائرة أسيوط عقب قيامهما بسرقة 3 بطاريات من السيارات ملكهم مستخدمين فـي ذلك دراجة نارية «توك توك»، قيادة الثاني وأثناء مطاردتهم وضبطهم اختلت عجلة القيادة بيد قائده واصطدم بمبرد مياه «كولدير» علي جانب الطريق، ما نتج عنه إصابة الأول.

تم نقل المتهم الأول لمستشفي سوهاج الجامعي تحت الحراسة اللازمة وورد تقريرها يفيد بإصابته باشتباه كسر في الجمجمة، وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المصاب المذكور، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.