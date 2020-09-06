ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة بطاريات السيارات

ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي كونه ميكانيكي، تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة النزهة ومصر الجديدة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط عنصر إجرامى سبق اتهامه ومطلوب التنفيذ عليه فى 9 قضايا) لاتهامه بسرقة البطاريات، وبمناقشته أقر بسرقة البطارية من داخل إحدى السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته. وأضاف بارتكابه (5) وقائع سرقة بطاريات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بحوزة عميله "سيئ النية" - له معلومات جنائية - تم ضبطه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.