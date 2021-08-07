رئيس «النيابة الإدارية» يهدي وزير العدل درع «الهيئة التذكاري»

أهدى المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، درع النيابة التذكاري للمستشار عمر مروان، وزير العدل، بمناسبة الافتتاح الرسمي لمبنى النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والذي تم افتتاحه صباح اليوم بحضور عدد من الشخصيات القضائية والدينية والعامة.

كما أهدى رئيس هئية النيابة الإدارية درع النيابة التذكاري أيضاً لكل من المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء صلاح الرويني، رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وكذلك أهدى الدرع لممثلي الأزهر الشريف والكنيسة اللذين حضرا نيابة عن شيخ الأزهر والبابا تواضروس.

ووجه المنشاوي الشكر للحكومة قائلاً: «لم تدخر وسعا لمساعدتنا وقدمت كافة أنواع الدعم الفني والمالي لخروج هذا المجمع بهذا الشكل»، مضيفا «ستنتقل عدد كبير من النيابات من القاهرة لهذا المبني والذي يحقق ميزة كبيرة لاقترابها من مقر العاصمة الإدارية الجديدة».

يذكر أن مبنى النيابة الإدارية بلغت تكلفته 450 مليون جنيه، ويقام المبنى على مساحة 6340 متر مربع ومكون من بدروم وأرضي بالإضافة إلى 5 أدوار متكررة.

ويحتوى كل دور من المبنى على عدد من النيابات وتشمل كل نيابة غرفة لمدير النيابة وغرفة لنائب المدير وغرف وكلاء النيابة بالإضافة إلى الخدمات المختلفة من سكرتارية وأرشيف وغرف تصوير مستندات وغرف انتظار ودورات مياه خاصة وعامة.

كما يضم مبنى النيابات الإدارية 576 غرفة بينهم 24 غرفة فندقية بالدور الخامس والمقام مساحته على 5400 متر مربع كما يضم مبنى النيابات قاعة احتفالات كبرى مقامة على مساحة 1200 متر مربع سعة 400 مقعد.