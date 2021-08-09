متحدث «الزراعة»: صدرنا حاصلات بـ4.3 مليون جنيه منذ يناير وحتى الآن

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنَّ قطاع الزراعة شهد طفرة كبيرة جدا منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث تهتم القيادة السياسية بتطويره لعدة أسباب منها أهميته في تحقيق التنمية المتكاملة لقرى وريف مصر وتحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري، لافتًا إلى أنَّه بداية من شهر يناير وحتى الآن جرى زيادة الصادرات بنحو 750 ألف طن عن العام الماضي، حيث بلغ قيمة ما تمّ تصديره من الصادرات الزراعية المصرية نحو 4.3 مليون طن.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «TEN»: «عملنا على تطوير هذا القطاع من خلال الحرص على زراعة محاصيل لا تستهلك كميات كبيرة، وقد حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 79%، حيث إن حجم المساحة المنزرعة من الأرز كل سنة تمثل تحديا للدولة المصرية».

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنَّ الدولة المصرية تستثمر بشكل كبير جدا لزيادة المساحة المنزرعة كما تضخ مليارات الجنيهات في ملف تبطين الترع والتعاقد على نظم ري جديدة وتحليه المياه ومعالجة المياه.

وأردف: «لدينا أيضا الشق البحثي، حيث نستنبط ونبتكر أصنافا جديدة، فقد استنبطنا خلال العامين الماضيين أكثر من 25 صنف جديد من بينها أصناف الأرز التي تتحمل طول فترات الري، فقد زرعناها مع الذرة التي تعتبر من المحاصيل التي لا تحتاج المياه بكميات كبيرة وهو ما يثبت نجاحنا في زراعة الأرز حتى لو كان هناك تحديات في مواردنا من المياه».

وأكّد أنَّ مصر استطاعت أن تحت المركز الأول للعام الثالث على التوالي في تصدير عدد كبير من الحاصلات الزراعية، وصدرتها إلى الدول الأولى على مستوى العالم في إنتاجها وهو ما يعبر عن جودة المنتج الزراعي المصري.