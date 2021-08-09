«تيك توك» يختبر ميزة جديدة.. تعرف عليها

يختبر تطبيق تيك توك TikTok ميزة سريعة الزوال، حيث يقوم تطبيق الفيديو الشهير بتجربة TikTok Stories.

ويبدو أن TikTok Stories تعمل كثيرًا مثل ميزات القصص الأخرى الموجودة في تطبيقات مثل سناب شات Snapchat، أو إنستجرام Instagram، ويمكنك إنشاء قصة جديدة من خلال النقر على زر «إنشاء» الذي أضيف إلى شريط جانبي جديد، ويمكنك إضافة تسميات توضيحية وموسيقى ونص داخل القصص، والتي يجب أن يكونوا مقاطع فيديو، رغم ذلك لا توجد صور.

وتوجد قصص تيك توك TikTok أيضًا في الشريط الجانبي الجديد، وهذا هو المكان الذي سترى فيه الرسائل التي تم نشرها بواسطة الحسابات التي تتابعها.

أو يمكنك النقر فوق صورة الملف الشخصي لأحد الأشخاص لتحميل قصصهم، وتستمر قصص TikTok لمدة 24 ساعة قبل أن تذهب إلى الأبد ، كالمعتاد ، ويمكنك الرد والتعليق عليها أيضًا.

وقدمت تيك توك TikTok الميزة باسم «طريقة جديدة للتفاعل مع معجبيك"، لكنها لم تكشف عن مدى انتشار اختبارها لقصص TikTok ، ناهيك عن ما إذا كانت الميزة ستحصل على إصدار أوسع.

وقال تطبيق TikTok لموقع The Verge: «نحن نفكر دائمًا في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة TikTok.. حاليًا، نحن نجرب طرقًا لمنح المبدعين تنسيقات إضافية لإضفاء الحيوية على أفكارهم الإبداعية».

وفي سياق آخر، يمكن أن تكون الخوارزميات الخاصة بتشغيل تطبيق تيك توك TikTok شديدة الإدراك عندما يتعلق الأمر بأنواع مقاطع الفيديو، التي تريد مشاهدتها في موجز «لك» For You.

وقال موقع صفحة the Verge إنه قد تجد نفسك تواجه دفقًا ثابتًا من نوع الفيديو الذي لا ترغب حقًا في التعامل معه، ولا ترغب في مشاهدة.

وأضاف الموقع أن الفيديوهات غير المناسبة ليست فقط عن شيء فظيع، مثل التصريحات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية التي قد تشعر أنها تتعارض تمامًا مع معتقداتك، إنما أشار أيضًا إلى مقاطع الفيديو التي قد تجدها مزعجة ، مثل نوع من الموسيقى لا يعجبك، أو نوع من الفكاهة لا يناسبك.

وعلى سبيل المثال، لسبب ما يمكن أن تجد نفسك فجأة تتصفح مجموعة من مقاطع الفيديو لما يسمى بقراء الحظ يقدمون النصائح للمعلقين، وانت لم تكن تفضل أو بحاجة إلى رؤيتهم.

وأشار إلى أنه اتضح أنه يمكنك بالفعل «عدم الإعجاب» بمقاطع فيديو TikTok، أو، على الأقل، يمكنك إخبار TikTok أنك غير مهتم بها، وبالتالي يمكن أن يتم تعديل الخوارزمية حتى لا تظهر لك مقاطع فيديو أخرى مثلها.