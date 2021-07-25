حيلة جديدة من «تيك توك» لمنعه من عرض فيديوهات لا ترغب فيها

يمكن أن تكون الخوارزميات الخاصة بتشغيل تطبيق تيك توك TikTok شديدة الإدراك عندما يتعلق الأمر بأنواع مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها في موجز «لك» For You.

وقال موقع صفحة the Verge إنه قد تجد نفسك تواجه دفقًا ثابتًا من نوع الفيديو الذي لا ترغب حقًا في التعامل معه، ولا ترغب في مشاهدة.

وأضاف الموقع أن الفيديوهات غير المناسبة ليست فقط عن شيء فظيع - مثل، على سبيل المثال، التصريحات السياسية أو الدينية أو الاجتماعية التي قد تشعر أنها تتعارض تمامًا مع معتقداتك، إنما أشار أيضًا إلى مقاطع الفيديو التي قد تجدها مزعجة ، مثل نوع من الموسيقى لا يعجبك، أو نوع من الفكاهة لا يناسبك.

وعلى سبيل المثال، لسبب ما يمكن أن تجد نفسك فجأة تتصفح مجموعة من مقاطع الفيديو لما يسمى بقراء الحظ يقدمون النصائح للمعلقين، وانت لم تكن تفضل أو بحاجة إلى رؤيتهم.

وأشار إلى أنه اتضح أنه يمكنك بالفعل «عدم الإعجاب» بمقاطع فيديو TikTok - أو، على الأقل، يمكنك إخبار TikTok أنك غير مهتم بها، وبالتالي يمكن أن يتم تعديل الخوارزمية حتى لا تظهر لك مقاطع فيديو أخرى مثلها.

إليك الطريقة:

-اضغط لفترة طويلة على الفيديو الذي لا يعجبك.

-ستحصل على قائمة منبثقة تتيح لك حفظ الفيديو، وإضافته إلى المفضلة، والإبلاغ عنه (إذا كنت تشعر أنه مسيء حقًا)، أو قل أنك ببساطة غير مهتم.

- في هذه الحالة، انقر على «لست مهتمًا».

-ستحصل بعد ذلك على خيار إما إخفاء مقاطع الفيديو عن هذا المستخدم أو إخفاء مقاطع الفيديو التي تستخدم هذا الصوت (إذا مللت للتو من مسار صوتي معين).

وشهدت الفترة الأخيرة عددا من البلاغات في عدد من مقدمي المحتوى على تطبيق تيك توك TikTok لتقديمه محتوى غير أخلاقي.