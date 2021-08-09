إنشاء محطة صب جاف للغلال شرق بورسعيد باستثمارات 2.2 مليار جنيه

وقع المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور هيثم نوح، ممثلاً عن تحالف شركتي «روتس كومودوتيس وروزا جرينز»، اليوم الاثنين، عقد إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بشرق بورسعيد، بحضور اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، ووليد جمال الدين، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من مسئولي الهيئة والشركة.

«زكي»: نعزز المنافسة بين الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأعلن المهندس يحيى زكي أن العقد يتضمن إنشاء محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال على الأرصفة الجديدة بشرق بورسعيد بطول 500 متر، وعلى مساحة 267 ألف متر مربع، بتكاليف استثمارية تراكمية متوقعة 2.2 مليار جنيه، حيث يوفر المشروع فرص عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة، تصل إلى نحو 400 فرصة عمل.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى العقد الذي تم توقيعه اليوم، هو جزء من إنشاء منطقة لوجستية متكاملة لصناعات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، مضيفاً أن حجم التداول المتوقع بالمحطة سيتراوح من 1.5إلى 7.2 مليون طن سنوياً، مؤكداً جاهزية منطقة شرق بورسعيد المتكاملة لإقامة مناطق لوجستية عالمية، وهي أحد المستهدفات لخطة الهيئة 2020/ 2025 لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن الشركة تقدمت للمشروع ضمن أربعة شركات محلية وأجنبية، مع الأخذ في الاعتبار التنافسية في المشروع، وكانت الشركة هي الأفضل فنياً كجدوى اقتصادية وعمق للمشروع في شرق بورسعيد، حيث تُعد الشركة المنفذة للمشروع من كبرى الشركات الرائدة والعاملة في تجارة الحبوب والسلع الاستهلاكية، لافتاً إلى اعتزاز المنطقة بأن يكون هذا المشروع مصرياً، ضمن منافسة مع شركات أجنبية أخرى تقدمت للمشروع.

وأوضح أن قد استقر على الشركة المنفذة للمحطة نتيجة دراسات دقيقة ومتأنية، من قبل فريق عمل المنطقة الاقتصادية، بالتوازي مع الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة التي تكفل حق الطرفين، سواء المنطقة الاقتصادية أو الشركة، ومما ينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، وتحقيق رؤية مصر 2030، في إقامة مناطق لوجستية بالموانئ، وجعل المنطقة منصة عالمية للتصدير للأسواق الخارجية.

يحيى زكي:نسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة الهيئة لتحويل شرق بورسعيد لمنطقة لوجستية عالمية

وأضاف «زكي» أن المشروع هو خطوة هامة ضمن مشروعات شرق بورسعيد، كما أن الهيئة تسير بخطى ثابتة في تطوير الموانئ التابعة، لتحويلها إلى موانئ محورية على البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك تنفيذ رؤية الهيئة خلال الخمس سنوات 2020/ 2025، والتي تستهدف إقامة مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، فضلاً عن أن تكون المنطقة منصة عالمية للتصدير للأسواق الخارجية وخاصة إلى أفريقيا، ومن ثم تعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور هيثم نوح عن تقديره وامتنانه لفريق عمل المنطقة الاقتصادية لخروج عقد اليوم بالشكل اللائق للمنطقة وللمجموعة، مما يحقق النتائج المثمرة لصالح الطرفين، مشيراً إلى أن العقد أخذ وقتاً طويلاً في المفاوضات للحفاظ على حقوق جميع الأطراف حتى وصلنا لنتيجة اليوم بتوقيع العقد لإنشاء المحطة، لاستكمال باقي الإجراءات الأخرى بعده وتنفيذ المشروع فور الانتهاء من جميع هذه الإجراءات، لتكون أكبر محطة صب جاف متخصصة، ومنطقة لوجستية في شرق بورسعيد والشرق الأوسط.