«هي سنة».. مهاب مميش يكشف تفاصيل حفر قناة السويس الجديدة

استرجع الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون هيئة قناة السويس، ذكريات تعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس، قائلا إنه عندما جرى تعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس اتصل بالرئيس السابق للهيئة، وسأله عن موعد استلام عمله فأجاب عليه «خلال أسبوع».

وأضاف مميش خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «كنت سأتجه لهيئة قناة السويس لأول مرة في حياتي، وجاءني اتصال من الهيئة وتحديدا من مستشارها، جاء فيه أن القناة توقفت عن العمل بسبب شحوط سفينة في بورسعيد، وطلبت منهم البدء في إجراءات التعويم».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون هيئة قناة السويس: «قلت كيف تتسبب سفينة واحدة في وقف حركة التجارة العالمية، وبخاصة أن مصر لديها معدات حفر متقدمة، وبعدما وصلت إلى القناة وتعرفت على العاملين هناك، بدأت أفكر مع زملائي في قناة موازية للقناة الأولى، وبدأنا ندرس الخرائط والمساحة وطبيعة التربة وعملنا مشروع لحفر قناة جديدة موازية لقناة السويس».

وأردف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون هيئة قناة السويس: «لم يكن الرئيس السيسي قد انتخب رئيسا للبلاد، وفي نفس الوقت كان هناك فكرة منطقة اقتصادية للاستفادة من البضائع من خلال إدخال ثقافة القيمة المضافة وندخل في صنع هذه البضاعة بعض الأجزاء، أو نسمح لدول بالتصنيع لدينا لاختصار الرحلة البحرية الخاصة بالتصدير، وحضرنا كل هذا الكلام على الورق ولم يكن الرئيس السيسي قد وصل إلى السلطة، وعندما انتخب رئيسا للبلاد عرضت عليه فكرتين، فطلب مني الحضور لمقابلته في اليوم التالي مباشرة».

وأوضح مهاب مميش: «عرضت عليه فكرة قناة السويس الجديدة وقال لي متشكر جدا، ولم أكن سعيدا عندما غادرت هذا اللقاء فلم يجبني بإجابة واضحة، واعتقدت أن هذا الورق لن ينفذ، حطيت الورق في الدرج، وفي الساعة الـ5:30 لقيت تليفون مشفر وكان من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال لي أنا منمتش عشان الفكرة، وطلب مني مروحش المكتب وأروح له تاني، ورجعت شرحت له تاني الفكرة بالكامل، فطلب مني أسيب له الورق عشان يتصل بيّ، بعدها اتصل بيّ وقالي هننفذ الفكرة».

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية طلب منه لقاء بعض رؤساء الشعب والهيئات لشرح الفكرة، وبالفعل شرحتها لـ30 لواء، وبعدها حضرنا العرض: «الرئيس كان جاي بالطائرة وبعدها ركبت معه السيارة وقال لي أنا محضرلك مفاجأة، واللي حضرتك تؤمر به إحنا هننفذه عاوزينك تنجح وعاوزين مصر تنجح، وعايزين إن الفترة الجاية تبقى فترة نجاح».

وأردف أنه أثناء العرض أكد أن مدة التنفيذ ستكون خلال 3 سنوات، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال لي «هي سنة»، فأجبته بأنه سيجري تنفيذ المشروع خلال عام، فقد كان أول مشروع على المستوى الاستراتيجي لرئيس الجمهورية.