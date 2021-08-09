بسبب إنتهاء الصلاحية.. «التموين» تخاطب «القاهرة» للتعامل مع الباعة الجائلين

علمت «الوطن» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهت خطابا، إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تخاطبه فيه بضرورة تحريك قوة من المرافق بالمحافظة إلى الميادين والشوارع الرئيسية في أحياء القاهرة، من أجل إزالة الباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع.

سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

وأكدت مصادر في وزارة التموين لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي لطلب الوزارة إزالة الباعة الجائلين هو بيع هؤلاء الباعة سلع غذائية مجهولة المصدر وسلع أخرى منتهية الصلاحية على أرصفة الشوارع والميادين للمواطنين والمارة.

وذكرت المصادر، أن الباعة الجائلين ينتشرون في جميع أحياء القاهرة بشكل مكثف خاصة في الميادين والشوارع الرئيسية لكل حي، موضحة أن انتشارهم يكون بشكل كثيف ومبالغ فيه حال تواجد أي من الهيئات الحكومية أو الوزارات بهذه الشوارع، حيث تعد مزدحمة بالمواطنين والموظفين العاملين في هذه الجهات.

وتابعت المصادر، أن حملات الرقابة والتفتيش على هذه الشوارع دائما ما تتمكن من ضبط منتجات وسلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك أدمي، أو سلع مجهولة المصدر، أو سلع غير مدون عليها الجهة المنتجة او المستورد، أو سلع خالية من تاريخ الإنتاج أو الانتهاء.

نوعية السلع الغذائية التي تباع مع الباعة الجائلين

- سلع غذائية منتهية الصلاحية.

- سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

- سلع مجهولة المصدر.

- سلع غير مدون عليها الجهة المنتجة أو المستوردة.

- سلع غير مدون على عبوتها تاريخ الإنتاج أو الانتهاء.

وكانت حملات الرقابة لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ضبطت أمس سلعًا غذائية منتهية الصلاحية تباع مع الباعة الجائلين على أرصفة إحدى شوارع القاهرة الشهيرة، حيث كانت هذه السلع عبارة عن الآلاف من عبوات البسكويت متعددة الأسماء والأنواع منتهي الصلاحية، حيث جرى تحرير محاضر للباعة الجائلين وتحريز كل الكميات المضبوطة تمهيدا لإعدامها.