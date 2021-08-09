«التموين» تعدم 680 كيلو لحوم فاسدة بمقلب هيئة النظافة بالقاهرة

ضبطت حملات الرقابة بوزارة التموين، ممثلة في قطاع التجارة الداخلية، 680 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالتزامن مع الحملات التي شنها القطاع عقب موسم عيد الأضحى المبارك 2021، للتأكّد من صلاحية اللحوم المباعة للمواطنين في الأسواق.

كيف تعدم الوزارة السلع الغذائية الفاسدة؟

وقال عبدالمنعم خليل، إنَّه بناء على توجيهات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في التعامل مع المنتجات المضبوطة والسلع الفاسدة، فإنَّ إعدام أي منتجات فاسدة يتمّ من خلال تأجير المقلب العمومي لهيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة من أجل إعدام الكميات المضبوطة.

وأكّد «خليل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّه بعد سداد رسوم الإعدام للمقلب العمومي لهيئة النظافة في القاهرة، طبقًا للاشتراطات الصحية والبيئة، فإن وزارة التموين من المقرر أن تقوم اليوم بإعداد الكمية المضبوطة والمقدرة بـ680 كيلو لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

تقرير مفتش الأغذية بوزارة الصحة يؤكّد فساد اللحوم

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنَّ اللحوم المضبوطة تمّ التأكّد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد صدور تقرير مفتش الأغذية التابع لوزارة الصحة والذي أكّد فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك من قبل المواطنين، منوهًا إلى أنَّ هناك توجيهات من وزير التموين بشن حملات تفتيشية يومية من أجل الرقابة على الأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

قانون مكافحة الغش والتدليس

ونوه رئيس قطاع التجارة الداخلية، إلى أنَّ القضايا التي سيحاكم بها أي مصنع أو تاجر يبيع سلع غذائية فاسدة فهي قضايا أمن دولة طوارئ تطبيقا لقانون مكافحة الغش والتدليس رقم 281 لسنة 1994، موضحًا أنَّ العقوبة تتراوح من الحبس سنة إلى 3 سنوات، مع تغريم المتهم مبلغ من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع المباعة.