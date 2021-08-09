ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان النتيجة، خلال الأيام المقبلة، وعقب إعلان النتيجة، فهناك مجموعة من الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، للتقديم على الكليات في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، وترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2021 -2022 بعد إعلان نتيجة التنسيق، استمراراً لسلسلة الخدمات التي تغطي قطاع التعليم على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2021 -2022 بعد إعلان نتيجة التنسيق

بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي تمّ ترشيحه إليها مباشرة لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده على أن يصطحب الطالب الأوراق التالية المطلوبة، وفقًا لدليل الخدمات الطلابية لطلاب الجامعة، هي:

الأوراق التي يتقدم بها الطالب المستجد

ـ أصل شهادة الثانوية العامة.

ـ أصل شهادة الميلاد.

ـ نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب البريد).

ـ صورة بطاقة الترشيح.

ـ (8) صور شخصية.

ـ صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

توضع جميع الأوراق بمظروف كبير يدون عليه اسم الطالب، عنوان الطالب، رقم التليفون منزل وموبايل، البريد الإلكتروني للطالب.

ـ استيفاء استمارة بيانات الطالب بكل دقة وتسلم مع الملف حيث تسجل على قاعدة البيانات بإدارة شئون الطالب وتسلم مع الملف.

جدير بالذكر أنَّ المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات حددت فرص القيد التي تعطى للطالب حيث إنَّه لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقهم سنتين في التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها، وذلك فيما عدا طالب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية.

وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية، فلا يحسب غيابه رسوباً بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة بالكلية، ويجوز في حالة الضرورة بقرار مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب.

ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بعذر غير مقبول راسباً، بتقدير ضعيف جداً، كما حددت المادة فرص إيقاف القيد للطالب، حيث إن الطالب له فرصتان لإيقاف قيد من الكلية، بعد ذلك يرسل للجامعة لأخذ الموافقة.